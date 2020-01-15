شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت دون دعم القناة – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض بعد محاولة العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 62.50.

نشير إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 59.60 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون مستوى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط