شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد الارتفاع الهادئ الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 57.40 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 54.60.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما يندفع السعر لاختراق مستوى 60.90 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 15-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.