شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد الارتفاع الهادئ الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 57.40 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 54.60.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما يندفع السعر لاختراق مستوى 60.90 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط