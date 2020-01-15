الاقتصاد

الفضة تعيد الاختبار – تحليل - 15-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين، ويواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط للجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 17.60، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 16.96، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 17.90 سيبطل تأثير النموذج المذكور ويدفع السعر لاختبار مستوى 18.38 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.05

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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