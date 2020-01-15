شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب مزيد من التداولات الإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1556.70، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ودخوله مناطق التشبع في الشراء، ليشكّل عامل سلبي ننتظر أن يدعم فرص ارتداد السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1519.00.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط