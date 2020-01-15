الاقتصاد

الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 15-01-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب مزيد من التداولات الإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1556.70، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ودخوله مناطق التشبع في الشراء، ليشكّل عامل سلبي ننتظر أن يدعم فرص ارتداد السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1519.00.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 15-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا