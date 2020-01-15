شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر التأكيد – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.3015 والمقاومة 1.3092، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

لذلك، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، مع التذكير بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3180، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح عودة السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.2950 ثم 1.2870.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي