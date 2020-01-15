شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية طفيفة ليتحرك حول 109.90، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 110.50.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 109.33 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.33 والمقاومة 110.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد