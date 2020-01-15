شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق بعض المكاسب – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية يوم أمس ليتحرك فوق حاجز 1.3000، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ويظهر تشبع في الشراء الآن، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 كمحطة تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة التصحيحية الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط