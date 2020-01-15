شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بسلبية – تحليل - 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1140، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر للأسفل، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.1065 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1140 ثم 1.1180 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط