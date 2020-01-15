شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الخاصة تُسجل رقماً قياسياً آخر للسوق السعودي في 2019 بعد الاكتتابات الأولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: يبدو أن العام 2019 كان مميزاً بالنسبة للسوق المالية السعودية على مستوى مختلف النواحي، حيث وبعد أن حققت رقماً قياسياً وضعها بصدارة الأسواق في العالم في جانب الطروحات الأولية بعد اكتتاب أرامكو الأكبر في العالم على الإطلاق، حققت السوق رقماً قياسياً آخر، وكان في الصفقات الخاصة التي تمت في 2019، والتي كانت الأكبر في تاريخ السوق، وبالتحديد منذ 2011 والتي بدأت السوق فيها الإعلان عن الصفقات الخاصة.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو فستكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ.

2,321 صفقة

حسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" وصل عدد الصفقات الخاصة في العام 2019 إلى 2321 صفقة خاصة، وهو ما يزيد على عدد الصفقات التي تمت في العام 2018 البالغة 411 صفقة وبنسبة 465%، وهو ما يمثل 44% أو أكثر من الصفقات الخاصة التي تم تنفيذها منذ بداية الإعلان عن الصفقات على موقع السوق السعودي في يناير 2011 والتي بلغ إجماليها 5.25 ألف صفقة.

وتزيد الصفقات التي تم تنفيذها في العام 2019 عن ما تم تنفيذه من صفقات خاصة خلال آخر 6 سنوات ماضية (2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018) والتي بلغت 2207 صفقة.

54 مليار ريال

بلغت قيمة الصفقات الخاصة التي تم تنفيذها خلال 2019 ما يزيد عن 54 مليار ريال، وهو ما يزيد عن قيمة الصفقات الخاصة التي تمت خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 10.37 مليار ريال، وبنسبة 422%، وتمثل 34% من القيمة الإجمالية للصفقات التي تمت خلال الفترة منذ بداية الإعلان عن الصفقات الخاصة، والتي بلغت 159.59 مليار ريال.

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1.38 مليار سهم

تم تنفيذ الصفقات الخاصة في ما مر من العام الحالي على 1.38 مليار سهم، وهو ما يزيد عن حجم الأسهم التي تم تنفيذ الصفقات عليها في العام الماضي كاملا البالغة 377 مليون سهم، وبنسبة 266%، وهي تمثل ما نسبته 29% من إجمالي أحجام الأسهم التي تم تنفيذها منذ بداية الإعلان عن الصفقات الخاصة والتي بلغت 4.8 مليار سهم، وكذلك تزيد عن أحجام العامين الماضيين (2017، 2018) والتي بلغت 929 مليون سهم.

أكبر وأصغر صفقة

كانت أكبر صفقة تم تنفيذها خلال السنوات التسعة كاملة (منذ بداية الإعلان في يناير 2011 وحتى نهاية 2019) على سهم البنك السعودي الفرنسي وبقيمة 5.76 مليار ريال، وكانت في 20 سبتمبر 2017، وهي تزيد عن إجمالي قيمة 423 صفقة تمت في 2011، وتمت أكبر صفقة في تاريخ السوق السعودي على 195.27 مليون سهم، وهي تزيد أيضا عن إجمالي الأسهم التي تمت عليها صفقات عام 2011، بينما كانت أصغر صفقة خاصة خلال الفترة المذكورة بقيمة 821.4 ألف ريال وكانت في يوم 24 أبريل 2012، وتم على 37 ألف سهم من شركة سبكيم العالمية.

وأخيراً

الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.