شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تكشف نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة الكويت عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة وفقاً لأحكام وقواعد البورصة.

وبحسب بيان للبورصة، فإنه لا يوجد شركات ستنتقل من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها.

ولفت إلى أنه سيكون هناك شركة واحدة فقط ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها.

وأوضح أن تلك الشركة هي مجموعة جي إف إتش المالية، وسوف يتم هذا الانتقال اعتباراً من يوم الأحد 9 فبراير 2020.

وأشار إلى أنه يوجد شركتان أخلتا بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت كل منهما فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.

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وبينت أن تلك الشركتان هما الشركة المتكاملة القابضة بسبب إخفاق في الحد الأدنى للقيمة السوقية، وشركة ميزان القابضة بسبب إخفاق في الحد الأدنى للسيولة والقيمة السوقية.

وأكد بيان البورصة أنه لن يتم نقل أي شركة من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات، وذلك بناء على القرار رقم (20) لسنة 2019 الذي يفيد بوقف العمل في سوق المزادات.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل جميع الشركات المدرجة في سوق المزادات إلى السوق الرئيسي، وذلك بناء على نفس القرار السابق، علماً بأن هذا الانتقال سيتم اعتباراً من يوم الأحد 9 فبراير المُقبل.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية اتخذت التدابير اللازمة للتحصين من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في النشاط.