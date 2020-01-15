شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكشف عن ميزانية 2020 بعجز مقداره 30.3 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت بيانات رسمية، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.

بلغت الإيرادات النفطية المقدرة 12.9 مليار دينار، مما يعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2020، بينما تبلغ الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن أساس التقديرات لمتوسط سعر البرميل في الميزانية سيبلغ 55 دولار أمريكي بمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل / يوم.

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وأظهرت البيانات استقرار مستويات الإنفاق عند 22.5 مليار دينار كويتي مقارنة بالفترة المماثلة من 2019-2020.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى أن المرتبات والدعم يمثل 71.35% من إجمالي المصروفات.

وأشارت البيانات إلى أن الدولة ستحافظ على معدل إنفاق رأسمالي صحي يفوق 3.5 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.