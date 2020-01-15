شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تخدم 300 ألف أسرة من خلال "سكني" في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن اكتمال خطتها للعام 2019 على مستوى كافة محاورها الاستراتيجية المنبثقة من "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج "رؤية المملكة 2030".

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد اختتمت الوزارة العام المنصرم بتقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة.

وأشار البيان إلى أن تلك الأسر استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، ومن بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.

وشهد شهر ديسمبر وحده استفادة 51.77 ألف أسرة، منها 24.19 ألف أسرة سكنت منازلها.

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وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها خلال 2019 نحو 39.33 ألف وحدة سكنية بنسبة 13% من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي.

وتم تسليم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29%، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117.74 ألف أسرة بنسبة 39%، إضافة إلى 54.65 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18% من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخرا عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.