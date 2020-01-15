شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة" تجدد وثيقة تأمين "السيف" بـ 22.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أمانة للتأمين التعاوني، عن تجديد وثيقة شركة السيف مهندسون ومقاولون لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة العقد تبلغ 22.66 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويأتي تجديد وثيقة التأمين الصحي التعاوني لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من 15 يناير 2020 وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها. ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة "أمانة".

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