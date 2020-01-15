شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة السوق" السعودية ترخص لشركة مركز المقاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول بالمملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل، بحسب بيان لـ"تداول".

وكان مجلس هيئة السوق قد أصدر قرارا بوم الأربعاء الماضي باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، والتي تهدف الى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، بحسب بيان سابق لـ"تداول".

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وسيُسهم ذلك في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.

وجاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال الفترة الماضية على نظام السوق المالية، والتي قضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في مايو 2018 عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، شركة مساهمة برأسمال قدره 600 مليون ريال، بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.