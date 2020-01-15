شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "مشاركة ريت" يستحوذ على عقار بـ 70 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مشاركة المالية عن إتمام استحواذ صندوق "مشاركة" ريت" على صالة عرض البازعي لسيارات تويوتا ولكزس وصالة عرض سيارات سكودا ومركز مخصص لصيانة السيارات بمدينة الرياض والانتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" إن قيمة الاستحواذ الإجمالية بلغت 70 مليون ريال تم تمويله كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

وسيتم إعادة تأجير العقار على "شركة صالح عبدالله البازعي وأولاده "وكيل معتمد لسيارات تويوتا ولكزس والوكيل الحصري لسيارات سكودا بالمملكة بعقد إيجار يمتد إلى 15 سنة منها 10سنوات ملزمة بموجب سندات لأمر.

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وتبدأ القيمة الإيجارية السنوية بــ 6 مليون ريال مع زيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بنسبة 10%. فيما تبلغ إجمالي مساحة الأرض 10 آلاف متر مربع. وتبلغ المساحة التأجيرية 12.06 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن يتضح الأثر المالي للصفقة في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار توزيعات أرباح على مالكي وحدات صندوق مؤخرا بقيمة 30.8 مليون ريال للفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019