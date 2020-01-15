شكرا لقرائتكم خبر عن الاحصاء: مصر تستود لحوم بـ 166 مليون دولار خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، تطور حركة الواردات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت إجمالا نحو 5.61 مليار دولار، مقابل 7.25 مليار دولار في أكتوبر 2018، بتراجع بلغ نحو مليار و64 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 22.6%.

وتشير الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر استوردت ذرة بقيمة 166.5 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 160 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 3.6%، يليها الواردات المصرية من اللحوم وبلغت قيمتها نحو 166 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 151 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.2%.

Advertisements

وتناولت الاحصاءات، الواردات المصرية من الفول الصويا، والتي حلت في المركز الثالث بنحو 137 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 91 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%، وفي المركز الرابع جاءت الواردات المصرية من التفاح الطازج وبلغت 46 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 34 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 35.3%.

وسجلت الواردات المصرية من سيارات نقل البضائع نحو 38 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 36 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، ثم الواردات المصرية من ورق الصحف والطباعة وبلغت نحو 38 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 28 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018.

وفي نفس السياق، بلغ إجمالي الواردات المصرية من الجرارات "وحدات كاملة"، 26.5 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 20 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 32.5%، وأخيرا الواردات المصرية من أتوبيس وميكروباص وميني باص "وحدات كاملة"، وبلغت قيمتها 24 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 14 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 69%.