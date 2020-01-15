شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يتحرر من مقاومته المحورية – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم المتطورة (2120) باللون الأخير في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 14.88، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.73% بما يعادل 0.70 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.88، ليستهدف مستوى المقاومة 16.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.88 ومستوى المقاومة 16.90.