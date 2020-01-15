شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 5.92% بما يعادل 0.76 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 12.98، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.98، ليستهدف مستوى المقاومة 14.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.98 ومستوى المقاومة 14.40.