شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 10.20 أثناء محاولات اختراقه، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.60.
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