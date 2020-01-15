شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تهامة للإعلان (4070) الارتفاع في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير لأحجام التداول، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 7.57% بما يعادل 2.85 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 39.00، ليستهدف مستوى المقاومة 43.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 43.00.