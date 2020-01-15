شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء في مجملها سلبية والأنظار على توقيع الصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع مؤشرات اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الأربعاء وسط تطلع المستثمرين لتوقيع كل من الصين والولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات شركة هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين بالتزامن مع التوقعات التي تشير لكون التعريفات الجمركية الأمريكية على بضائع صينية تقدر بنحو 360$ مليار ستظل قائمة إلى ما بعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرج الإخبارية.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني ليو هي الصيني وصل مطلع هذا الأسبوع لواشنطون في زيارة من التوقعات بأن يتم خلالها توقيع أكبر اقتصاديان في العالم على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وتحديداً في البيت الأبيض، وفي نفس السياق، نوه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر بالأمس لكون الترجمة الصينية لنص الصفقة قد اكتملت، مع أعربه "سنعلنه الأربعاء قبل التوقيع".

ونود الإشارة لكون وزارة الخزانة الأمريكية قامت الاثنين الماضي بإزالة الصين من قائمة التلاعب في العملة بعد أن تم وضعها في القائمة من قبل الوزارة في آب/أغسطس الماضي مع أرجاء ذلك الأمر آنذاك لكون بكين بقي على اليوان أضعف بشكل مصطنع، وتطرق تقرير الوزارة النصف سنوي للعملة بأن الصين تعهدت "بالتزامات قابلة للتنفيذ" بنشر معلومات سعر الصرف وعدم تخفيض قيمة اليوان.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.42% ليخسر 7.33 نقطة ويصل إلى المستوى 1,733.20، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.28% ليخسر هو الأخر 67.82 نقطة ويصل إلى المستوى 23,957.35.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليخسر 17.69 نقطة ويصل إلى المستوى 4,172.20، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 14.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,092.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.06% ليخسر 16.56 نقطة ويصل إلى المستوى 28,868.58، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.32% ليخسر هو الأخر 7.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,231.75.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.19% ليربح 22.64 نقطة ويصل إلى المستوى 11,647.77، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 20.00 نقطة ويصل إلى المستوى 6,982.20.