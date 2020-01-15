شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم النقل الجماعي (4040) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينجح السهم باختراق مقاومته الحالية 18.88، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.33% بما يعادل 0.62 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.88، ليستهدف مستوى المقاومة 20.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 20.40.