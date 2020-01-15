شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت المدينة (3003) في آخر جلساته، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع محدود لأحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 0.44 نقطة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.62، ليستهدف مستوى المقاومة 19.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.95.