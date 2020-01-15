شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم طباعة وتغليف (4270) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 13.58، ليرتد منه السهم انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 1.08% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة العنيد 13.04، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.04، ليستهدف مستوى المقاومة 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.