جازداكو يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 15-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع كبير لأحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 0.34 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لخط الميل الهابط، وثبات مستوى الدعم 11.50، ليستهدف مستوى المقاومة 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50.
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