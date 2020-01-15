شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جدوى ريت السعودية (4342) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليسجل أعلى سعر له عند 12.00، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 3.20% بما يعادل 0.36 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع محدود لأحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.28، ليستهدف مستوى المقاومة 12.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.28 ومستوى المقاومة 12.37.