شكرا لقرائتكم خبر عن بوان يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوان (1302) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 0.26 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 16.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 18.94 إلى 12.50)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند سعر 17.56 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.00.