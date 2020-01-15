شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات كهربية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم صناعات كهربية (1303) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.00.