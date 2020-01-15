شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البابطين (2320) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 26.12، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 31.10 إلى 18.06)، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.25 نقطة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.12، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 28.31 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.12 ومستوى المقاومة 28.31.