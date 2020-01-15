شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البابطين (2320) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 26.12، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 31.10 إلى 18.06)، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.25 نقطة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.12، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 28.31 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.12 ومستوى المقاومة 28.31.
كانت هذه تفاصيل خبر البابطين يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 15-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.