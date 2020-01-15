شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، محققاً أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 2.67 نقطة، ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 4689.94، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 4633.29، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4832.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4633.29 ومستوى المقاومة 4832.12.