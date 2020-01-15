شكرا لقرائتكم خبر عن كورودا: مضين قدماً في التوسع في القاعدة النقدية حتى تجاوز التضخم الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نوه محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا خلال حديثه في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين في طوكيو لكون بنك اليابان سيواصل التوسع في قاعدته النقدية إلى أن يتجاوز معدل التضخم في اليابان نسبة اثنان بالمائة، موضحاً أن المركزي الياباني لن يتردد في التوسع في التحفيز في حالة تنامي المخاطر، وذلك مع أعربه عن كون الاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل وتطرقه لكون مؤشر أسعار المستهلكين يتجه إلى نحو 0.5%.

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