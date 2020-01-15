شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 7061 نقطة، مصحوبا باستمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 7000 نقطة، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 7500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7000 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,992 وبين مستوى المقاومة هو 7,156 نقطة

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