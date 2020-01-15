شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10636 نقطة، ليغلق بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 10800 نقطة كمستوى اول ثم 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,579 وبين مستوى المقاومة هو 10,695 نقطة

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