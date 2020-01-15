للمستثمرين خطوة بخطوة إزاي تحجز قطعة أرض صناعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثانية من الطرح، يقدم الخليج 365 فيديو جراف عن كيفية الحجز والمساحات المتاحة.

- سحب كراسات الشروط والتقدم على الأراضي المتاحة عبر https://www.investinegypt.gov.eg

- تجهيز الأوراق اللازمة مثل دراسات الجدوى.

- الاختيار من بين 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق.

- تحديد نوع النشاط الاستثماري المتاح في 12 محافظة.

- الأراضى مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.

- يتم دراسة الطلب المقدم اليكترونيا والرد خلال 90 يوما.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم , وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية , مضيفا أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مرحلة للطرح وتحديث المعلومات وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، وذلك من خلال قطاع اداري كامل من المختصين تم انشائه في الهيئة، موضحا أنه تم اعداد دليل الكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات الكترونيا وعملية الدفع الألكتروني، كما تم تخصيص موظفين من خدمة العملاء بالهيئة لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.