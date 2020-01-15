شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت أرباح القابضة للتأمين 22.5 % خلال عام ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين مؤخرا برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحينى ، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
واستعرض باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019، والذي أشار إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها.
تعرف على أبرز 7 معلومات حول المؤشرات المالية للشركة .
1- بلغ صافى الأرباح لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عام 2018/2019 مبلغ 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2017/2018 .
2- ارتفعت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمين ، لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1 % مقارنة بعام 2017/2018.
3-بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ،مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7%.
4- بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها مبلغ 61.9 مليار جنيه.
5- ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بعام 2017/2018.
6- تنفذ المجموعة أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى عبر إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة .
7- فى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية عبر تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف ارتفعت أرباح القابضة للتأمين 22.5 % خلال عام ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.