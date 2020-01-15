شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت أرباح القابضة للتأمين 22.5 % خلال عام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين مؤخرا برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحينى ، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

واستعرض باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019، والذي أشار إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها.

تعرف على أبرز 7 معلومات حول المؤشرات المالية للشركة .

1- بلغ صافى الأرباح لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عام 2018/2019 مبلغ 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2017/2018 .

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2- ارتفعت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمين ، لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1 % مقارنة بعام 2017/2018.

3-بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ،مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7%.

4- بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها مبلغ 61.9 مليار جنيه.

5- ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بعام 2017/2018.

6- تنفذ المجموعة أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى عبر إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة .

7- فى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية عبر تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى.