شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيراميك يطالب بإدراج القطاع ضمن برنامج دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، إن صناعة السيراميك توفر 240 ألف وظيف مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف غير المباشرة، لذلك لابد من مواجهة العوائق التى تحد من توسعها، وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الانتاجية، وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات، مشيرا إلى الاهتمام الحكومى بملف الصناعة وظهر ذلك من خلال مبادرة الـ 100 مليار وإعلان وزارة المالية نيتها لمراجعة بعض القرارات.

وأكد عفيفى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه لابد من وضع صناعة السيراميك ضمن الصناعات الحاصلة على دعم تصديرى، يتم احتسابه من على اجمالى ما يتم تصديره مقارنة بالدول الاخرى لتحقيق نفس الميزة التنافسية للمنتجات الاجنبية.

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وبشأن العوائق التى تواجه صناعة السيراميك، قال عفيفى، إن هناك بعض المشكلات فى عملية الشحن لأفريقيا، ونحتاج خطوط بحرية ولوجستيات، وكذلك عدم تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، ومنها دول عربية لا تلتزم باتفاقات تسهيل التجارة، فمثلا الكوميسا لا يتم تفعيلها تقريبا، وهو ما يخلق عوائق، وتحدثنا إلى قطاع الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجارى فى وزارة الصناعة والتجارة لحل هذه الاشكالية، ولابد الاسراع فى تنفيذ مشروع الربط بين السكك الحديدية فى قارة افريقيا.

وفى سياق متصل، أوضح أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذتها الدولة سيكون لها بالغ الأثر فى نمو القطاع ومنها شبكة الطرق والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والاكتشاف بحقل ظهر والذى سيوفر جزء كبير من انتاج الغاز، الذى كان يتم استيراده وهو ما يوفر الطاقة والغاز للمصانع وتحسين قدرها على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى، وربما نشهد انتعاشة كبيرة جدا لصناعة السيراميك .