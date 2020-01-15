نيكى ينخفض 0.42% فى بداية التعامل بطوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض مؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وهبط نيكى 0.42 % مسجلا 23923.48 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 % ليصل إلى 1733.79 نقطة.
وكان مؤشر نيكى القياسى، إرتفع فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء.
وزاد نيكى 0.50 % مسجلا 23969.04 نقطة، فى حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 % ليصل إلى 1740.91نقطة.
والجمعة الماضية ارتفعت الأسهم اليابانية، مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية فى الشرق الأوسط وبآمال أن يعزز ما يسمى باتفاق المرحلة 1 التجارى بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات.
وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.47% إلى 23850.57 نقطة، وصعد المؤشر 0.82% فى أسبوع من التقلبات عندما أحدث هجوم صاروخى إيرانى يوم الأربعاء على القوات التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق هزة بأسواق المال العالمية.
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