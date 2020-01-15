شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد يمكن أن تخرج بها من الركود الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

بينما يناقش الاقتصاديون احتمال حدوث تباطؤ على مدار الـ 24 شهرًا المقبلة، يفكر قادة الأعمال في أفضل طريقة للاستفادة من هذه المرحلة، بل وتحويل الخسارة إلى مكسب في فترات الركود.

فعلى الرغم من أن الركود قد يكون احتمالًا مثيرًا للقلق، إلا أنه بالنسبة لبعض الشركات يتحول لوقت مثالي للنمو، حيث يمكنهم تعزيز بعض الصفقات، وضرب المنافسين الأضعف، ووضع أسس للتوسع في المستقبل خلاله.

ويقول المدير التنفيذي للمبيعات الإقليمية في كي بانك KeyBank جو ماركي Joe Markey: «من الشائع أن نرى عملاءنا يخرجون بعد الركود الاقتصادي أفضل مما كانوا عليه قبله؛ لأنهم يتعرفون إلى أشخاص جيدين وعملاء جدد خلاله».

ولكن هذا لا يتم عن طريق الصدفة. فالشركات التي تنجح خلال التباطؤ أو الكساد الاقتصادي يجب أن تتوافق توقعاتها على المدى الطويل، مع التكتيكات قصيرة الأجل، التي تترجم إلى فرص يتم اقتناصها خلال فترات التباطؤ.

ويقول المدير الإداري ومسؤول الخدمات الصناعية والتجارية في شركة كي بانك كابيتال ماركتس KeyBanc Capital Marketستيفن هيوز: «يجب أن تخطط الشركات دائمًا لفترات التباطؤ بقدر ما تخطط لفترات النمو ما لم يكن أكثر».

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وهناك 4 فوائد يمكن تحقيقها خلال فترة الركود، كالآتي:

1- تقليص المسافة بين المؤسسة والعملاء: حيث تقترب الشركات المستعدة للركود من عملائها بصورة أكبر، حتى يتمكنوا من الحفاظ عليهم مهما تغيّرت ظروف العمل.

2- تحقيق التوازن بين إستراتيجيات المدى الطويل والقصير: وذلك عبر اتخاذ خطوات تكتيكية مؤقتة، مثل التخلي عن العمليات غير المربحة، أو ضمان أوضاع أفضل للعمال، من أجل الحفاظ على مستوى جودة الشركة الآن ومستقبلًا.

3- التخطيط لتوسيع الصفقات عندما يتحسن الاقتصاد: على نفس المنوال، ترى الشركات الذكية أن الركود الاقتصادي هو وقت مثالي لإجراء عمليات استحواذ أو استقطاب الموظفين، الذين تمّ التخلي عنهم من قبل المنافسين، حتى تكون مستعدة للنمو بسرعة عقب انتهاء تلك الفترة، في الوقت الذي لن يستطيع فيه المنافسون غير المستعدين الصمود.

4- تعزيز الموقف النقدي الخاص بالشركة: فغالبًا ما تعتمد القدرة على الاستفادة من الفرص خلال فترة الركود على وجود مركز نقدي قوي، واستخدام آليات التمويل المختلفة، بما في ذلك: القروض المصرفية، واستثمارات الأسهم العامة والخاصة، أو إصدارات سوق السندات.