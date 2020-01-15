شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الثانية عربيا والـ 36 عالميا في مؤشر التنمية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

حققت المملكة الترتيب الثاني عربيًا والسادس والثلاثين عالميًا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، الذي أشار إلى أن السعودية قفزت إلى المرتبة الـ 36 من بين 189 دولة، متقدمة بذلك ثلاث مراتب عن عام 2018م، إذ كانت تحتل المرتبة 39.

ويهدف مؤشر التنمية البشرية إلى قياس مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات، وذلك بغرض توفير قاعدة يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين قدرة الدول والمجتمعات على تحقيق المساواة والعدالة والرفاهية لشعوبها.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التنمية في المملكة حقق تقدمًا ملحوظًا في الفترة 1990 - 2018، حيث كان مؤشر المملكة عند «0.698» نقطة في عام 1990م، ووصل إلى «0.857» نقطة في عام 2018، كما حقق مؤشر المملكة في التنمية المرتبة الـ 10 بين دول مجموعة العشرين.

ويهتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «يونيدو» بهذا المؤشر، وما يتعلق به من إعداد تقارير سنوية لرصد تطور الدول في هذا المجال، إذ يغطي المؤشر عدة مجالات تتمثل في العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

يذكر أن تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي تقل قيمة الدليل بالنسبة لها عن «0.550» نقطة، ثم مجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي تتراوح قيمة الدليل بالنسبة لها بين «0.550 - 0.699» نقطة، وأما المجموعة الثالثة فهي مجموعة التنمية البشرية المرتفعة والتي تتراوح قيمة دليل التنمية البشرية بالنسبة لها بين «0.700 - 0.799» نقطة والمجموعة الرابعة هي مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا والتي تكون قيمة دليل التنمية البشرية بالنسبة لها من «0.800» نقطة فأكثر.