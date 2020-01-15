شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تقنيات جديدة في جناح أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

عرضت شركة أرامكو ثلاث تقنيات أساسية جديدة في معرض تكنولوجيا البترول بالظهران من خلال جناحها، فيما تمثلت التقنية الأولى في تطوير أفضل الاختراعات التي يتم استهدافها في مركز الأبحاث التابع لها داخل المملكة وحول العالم، والذي يشمل 13 مركزا منهم اثنان بالسعودية، فيما كانت التقنية الثانية: الواقع الافتراضي لتدريب الكوادر البشرية من خلال أدوات بيئية تدريبية آمنة واقتصادية، إلى جانب محاكاة واقع الحقول والآبار لدعم عمليات الإنتاج لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت أرامكو دشنت جناحا في المؤتمر لعرض لمحات من جهودها، تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ شمل الجناح الأول تشكيل مستقبل الطاقة الذي يتمحور حول بناء التقنية. وفي الجهة الأخرى من الجناح استعراض ما تحققه مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك». وفي الجهة الثالثة جهود أرامكو البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة.

وتعمل أرامكو على توفير الطاقة المتعمدة للعالم وتعزيز الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال خطة طموح تواكب رؤية المملكة 2030، والتي وعدت بتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة ودولة طموح ومدفوعين بالأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية في هذا العام.