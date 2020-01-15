شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تقنيات جديدة في جناح أرامكو والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أرامكو دشنت جناحا في المؤتمر لعرض لمحات من جهودها، تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ شمل الجناح الأول تشكيل مستقبل الطاقة الذي يتمحور حول بناء التقنية. وفي الجهة الأخرى من الجناح استعراض ما تحققه مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك». وفي الجهة الثالثة جهود أرامكو البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة.
وتعمل أرامكو على توفير الطاقة المتعمدة للعالم وتعزيز الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال خطة طموح تواكب رؤية المملكة 2030، والتي وعدت بتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة ودولة طموح ومدفوعين بالأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية في هذا العام.
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