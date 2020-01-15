شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الألماني» في الدمام ينجح بتنفيذ فرضية إطفاء حريق وهمي وإخلاء للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
وأكد جمال الشعار، مدير إدارة السلامة في المستشفى السعودي الألماني في الدمام، أن نجاح هذه الفرضية كان نتيجة روح الفريق المتكاملة والمبادرة الفعالة من جميع أقسام وأفراد المستشفى، إضافة إلى تكامل وجاهزية المستشفى من أنظمة كشف الحريق المبكر وبأعلى التقنيات، وآليات إخماد الحريق المتعدد والمتطورة، كنظام الرش الآلي، ونظام الغازات النظيفة، ونظام المواد الكيميائية الرطبة في جميع أرجائها. إدارة المستشفى السعودي الألماني في الدمام ممثلة في المدير التنفيذي للعمليات أ.نواف عواد شكرت في ختام الفرضية جميع الأطراف المشاركة، والتي أشرف عليها شخصياً وكان من ضمن فريق الإخلاء ليشكل المجهود الداخلي والخارجي عنواناً لنجاح هذه الفرضية، وجاهزية المستشفى السعودي الألماني في الدمام الذي يزخر بكوادر مدربة وطاقم عالي الكفاءة، ويضم تكنولوجيا متقدمة حيث يوفر عدد ١٥٠ سريرا ويمكن أن تصل إلى ٣٠٠ سرير، وسوف يشتمل أيضا المشروع على أبراج طبية وجامعة لتشكل مع المستشفى مدينة البترجي الطبية والتي تعتبر إضافة هامة للمنطقة الشرقية، وسوف يتم الافتتاح للمستشفى قريباً، ومع إتمام هذه الفرضية برهن المستشفى السعودي الألماني بالدمام انه جاهز لأي طارئ.
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