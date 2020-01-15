شكرا لقرائتكم خبر عن كارشر تسهم بحلول تنظيف مبتكرة في رالي داكار 2020 والان نبدء بالتفاصيل
تم وضع شاحنة التنظيف بتصرف الفرق المشاركة لتنظيف الغبار والوسخ عن المركبات بواسطة آلات غسيل عالية الضغط، وذلك لضمان حسن الاعتناء بالمركبات طيلة فترة الرالي.
منذ الدورة الأخيرة من رالي داكار، أقامت كارشر محطة تنظيف متنقلة وهي عبارة عن شاحنة صُنّعت خصيصا لهذا الغرض وجُهزت بشكل كبير بمعدات التنظيف وتقوم بجمع مياه الغسيل.
تجدر الإشارة إلى أن آلات الغسيل بالضغط الحديثة توفر ما يصل إلى 80 % من المياه العذبة الضرورية مقارنة مع الغسيل اليدوي باستخدام خراطيم المياه، وبالتالي هي تشكل بديلا رفيقا بالبيئة يحقق أفضل النتائج في وقت أقل. تم توفير خدمة الغسيل للمشاركين في معسكرات ستة، وسوف تكون أيضا متواجدة عند خط النهاية. كما أن كارشر مرة جديدة تقدّم الرعاية لفريق أكس رايد الناجح.
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