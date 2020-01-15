شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر مهلة للمنشآت المستوردة لتصحيح بياناتها الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور الزامل، في اللقاء الإعلامي الذي نظمته الجمارك أمس، أن المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وأوضح أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
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