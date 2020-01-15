شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر مهلة للمنشآت المستوردة لتصحيح بياناتها الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل الإيرادات في الهيئة العامة للجمارك السعودية الدكتور مازن الزامل، أن مبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية التي أطلقت في أول الشهر الحالي، تسهم في تصحيح البيانات الجمركية للمنشآت التجارية المستورِدة بشكل طوعي، وفق شروط وإجراءات محددة لتعزيز الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أنه يُمكن لتلك المنشآت التقدم بطلب التصحيح منذ إطلاقها ولمدة ستة أشهر من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.

وأوضح الدكتور الزامل، في اللقاء الإعلامي الذي نظمته الجمارك أمس، أن المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.

وأوضح أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.