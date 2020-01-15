شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: القيادة المتزنة توفر 40 % من الوقود بالطرق المزدحمة والان نبدء بالتفاصيل

تسهم سلوكيات القيادة بأنواعها المنتظمة والعشوائية في التحكم باستهلاك الوقود أو توفيره، كما أن ترك المركبة في وضع التشغيل لفترات طويلة دون الحاجة لها سلوك يؤدي لفقدان كميات من الوقود وبالتالي زيادة في الأعباء المالية.

وفي هذا السياق، أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين، تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستند المركز في ذلك إلى دراسة حديثة أوصت بـ «القيادة المتزنة»، التي يمكن أن توفر ما يتراوح بين 15 % إلى 30 % من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و10 % إلى 40 % خلال القيادة في الطرق المزدحمة، إلى جانب أن «القيادة المتزنة» أكثر أمانا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموما.

وأشار المركز إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة كمية كبيرة من الوقود؛ لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا اتبع ذلك باستخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.