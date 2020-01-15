«غرفة الشارقة» تبحث تطوير قطاع المقاولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، لقاءً تشاورياً مع الممثلين والرؤساء والمديرين التنفيذيين لشركات المقاولات العاملة في إمارة الشارقة، بهدف استعراض مستجدات قطاع المقاولات وسبل تطويره، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة؛ للوقوف على واقع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبحث التحديات وتبادل الآراء والأفكار والرؤى في مختلف المجالات، والخروج بتوصيات تلبي تطلعات تلك القطاعات، إلى جانب تطوير خدمات الغرفة المتنوعة الموجهة لمجتمع الأعمال.

وناقش اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، بحضور محمد راشد ديماس عضو مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ولبنى صالح الخيال مدير إدارة المعرفة، عدداً من المحاور التي تصب في مجملها بتطوير قطاع المقاولات الذي يسهم بالارتقاء بالحركة العمرانية والبنية التحتية للإمارة، وكذلك لارتباطه بقطاعات اقتصادية متعددة، كما تناول اللقاء أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على هذا القطاع الحيوي.

دعم ورعاية

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وأكد العويس، التزام «غرفة الشارقة» بدعم ورعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة، بهدف تطوير أنشطتها، وحفظ مكتسبات أعضائها، وضمان التمثيل لأكبر شريحة من المنتمين لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن تأسيس مجموعات العمل التمثيلية في الغرفة جاء تأكيداً على أهمية إبقاء قنوات التواصل مع القطاع الخاص، ترسيخاً لمبدأ التشاور الذي يخدم في نهاية المطاف مجتمع الأعمال المحلي والوطني.

تسخير كافة الجهود

وأكد محمد أمين العوضي، أن الغرفة حريصة على تسخير كافة جهود إداراتها لدعم وتمكين قطاع المقاولات في إمارة الشارقة، من خلال السعي الدائم والمتابعة المستمرة لتذليل كافة التحديات التي تواجهه، بما يسهم في تطوير أدائه، ويعزز المناخ الاستثماري فيه، لافتاً إلى أن اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في الغرفة لا تتوانى عن تقديم أي جهد لدعم شركات المقاولات في الإمارة، من خلال التواصل الدائم مع مختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في مجال البناء والمقاولات؛ لتعزيز الخبرات واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة.