شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد يطلق منصـة «شبـاب من أجل الاستدامـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أطلقت، أمس، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، منصة «شباب من أجل الاستدامة»؛ وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تكريس نهج ورؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تفعيل دور الشباب، وتمكينهم؛ باعتبارهم المحرك الأساسي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وشدّد سموه على الدور الرائد ل«أسبوع أبوظبي للاستدامة» في دعم الشباب؛ من خلال توفير منصة عالمية تتيح لهم المشاركة في حوار الاستدامة العالمي، وتسهم في بناء الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وأثنى سموه على جهود «مصدر» في إطلاق منصة «شباب من أجل الاستدامة» خلال دورة هذا العام من الأسبوع، بما يصبُّ في مصلحة تنمية وصقل مواهب ومهارات الشباب، وتعزيز روح القيادة لديهم؛ للمساهمة بدور ريادي في الجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وغيره من التحديات العالمية المُلحة، إلى جانب تشجيعهم على التواصل أكثر مع نظرائهم الشباب في الإمارات والعالم.

وتهدف هذه المنصة العالمية إلى تزويد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من بناء مسيرة مهنية في قطاع الاستدامة؛ وذلك عبر توفير ورش عمل متخصصة، وتجارب عملية تسهم في تمكين الشباب وإعداهم بالشكل الأمثل. وتسعى المنصة إلى تحقيق المشاركة الفعلية والمباشرة لخمسين ألف شاب وشابة من حول العالم بحلول عام 2030.

وأشارت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة على مستوى العالم في مجال تمكين الشباب؛ إدراكاً منها لدورهم المهم في دعم مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة. وأوضحت: إن بناء مستقبل مستدام يمثل تحدياً كبيراً، وفرصة مهمة في الوقت نفسه، إلا أن بلوغ هذا المستقبل المنشود يتطلب إعداد جيل جديد من المهندسين ورواد الأعمال والاستشاريين والمهتمين بدعم جهود الاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز: سوف تساهم منصة «شباب من أجل الاستدامة» بدور مهم في إعداد الشباب، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها للنجاح في جهودهم، والإتاحة للقادة الشباب فرص التواصل مع خبراء من العالم، والمشاركة في نقاشات الاستدامة.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، سيوفر الاقتصاد الأخضر على مدار العقد المقبل 24 مليون وظيفة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وفر قطاع الطاقة المتجددة العالمي 11 مليون وظيفة في عام 2018، مقارنة ب10.3 مليون وظيفة في عام 2017. وتهدف البرامج التي تستهدف الشباب إلى استقطابهم منذ سن مبكرة؛ لإعدادهم وتأهيليهم من أجل المستقبل الذي سيكون قائماً على الاستدامة.

Advertisements

وتوفر منصة «شباب من أجل الاستدامة» سلسلة من البرامج التي تمتد على مدار العام، وتهدف إلى دعم الطلبة ورواد الأعمال الشباب، وتشمل برنامج «سفراء الاستدامة» الذي يوفر لطلبة المدارس الثانوية التدريب، ويزودهم بخبرات عملية، ويتيح لهم فرص التواصل من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وكذلك برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» الذي يستهدف طلبة الجامعات الذين تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً؛ لإعدادهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وإثراء معارفهم؛ عبر إتاحة المجال أمامهم للتواصل مع قادة عالميين وصنّاع قرار ورواد بارزين في مجال التكنولوجيا.

وتنضم هذه المنصة العالمية إلى غيرها من المبادرات الشبابية التي أطلقتها «مصدر» على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لمواصلة العمل على توسيع دائرة مشاركة شباب الإمارات والعالم وتفعيل دورهم.

إقامة مركز تفاعلي خاص بالمنصة

يذكر أن عدد الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يبلغ 1.8 مليار شخص، وهو ما يشير إلى ضرورة إشراك هذه الفئة؛ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ومئوية الإمارات 2071.

وسوف يكون لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» الحضور البارز ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020»؛ وذلك من خلال تنظيم مركز تفاعلي من 13 إلى 16 يناير/‏كانون الثاني، والذي سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المهمين والملهمين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يستقطب المركز مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة على مدار الأسبوع. ويحظى المركز بدعم شركاء منصة «شباب من أجل الاستدامة»؛ وهم: مؤسسة أبوظبي للطاقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة مبادلة.

الجابر: القيادة تعد الشباب الثروة الحقيقية للوطن

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تعد أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرات؛ مثل «شباب من أجل الاستدامة» أمام الجمهور العالمي الحاضر لفعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»؛ يعكس التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان؛ من أجل المنافسة مستقبلاً في الاقتصادات القائمة على المعرفة، بالتوازي مع بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.