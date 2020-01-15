إنجاز درة «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت صور حديثة نشرها المكتب الدولي للمعارض، انتهاء كافة الأعمال الإنشائية في قبة الوصل العملاقة التي تمثل أبرز معالم إكسبو 2020 دبي، ودرة تاج الحدث الأروع في العالم والذي استلزم مثابرة وتفاني مهندسين على درجة عالية من الدقة، إلى جانب تفاني جميع العمال من 14 دولة حول العالم، وتعتبر قبة الوصل أكبر شاشة عرض بانورامية (360 درجة) في العالم، كما كان خلق هذه النقطة المحورية لزوار إكسبو 2020 عملاً تعاونياً عالمياً بحق، وخلق العمل الجماعي تواصلاً حقيقياً بين المشاركين، مُجسداً المعنى الحقيقي للاسم المُستخدم، وهو «الوصل». ويصل حجم القبة إلى 724 ألف متر مكعب وارتفاعها إلى 67.5 متر، متجاوزاً طول برج بيزا المائل في إيطاليا، وتغطي القبة الفولاذية ساحة الوصل بقُطر 130 متراً في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستكون المعلم المعماري الأحدث في مدينة دبي، كما تجسد الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، لكونها ثمرة تعاون دولي.