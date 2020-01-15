المـرر: القمـة فرصـة مثاليـة لتحقيـق الاستدامـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، كلمة خلال اليوم الأول من قمة المستقبل للاستدامة، والتي تعقد على مدار يومين خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» في أبوظبي؛ حيث سلط خلالها الضوء على دور منظومة تحول الطاقة في أبوظبي في تحقيق المستقبل الأخضر في ضوء محدودية مصادر الطاقة التقليدية، ودور الطاقة المتجددة في دفع عجلة النمو نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: إن مصادر الطاقة التقليدية، كما نعلم جميعاً، محدودة. كما أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغيير في ملف التغيير المناخي الذي أصبح مشكلة تهدد مستقبل العالم. وأصبح من الضروري أيضاً أن تكون هناك آلية واضحة؛ يساهم من خلالها اللاعبون الرئيسيون في قطاع الطاقة في وضع خطة عمل للسنوات المقبلة.

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وأضاف: إن قمة المستقبل للاستدامة تمثل فرصة مثالية؛ لحشد الجهود؛ وتحفيز النقاشات المثمرة التي ستؤدي بنا إلى نتائج عملية، بما يخدم توجهات تحقيق الاستدامة؛ لتلبية احتياجات المستقبل؛ وتحسين جودة حياة الشعوب. فمع تزايد الطلب على الطاقة حول العالم، من الضروري تحويل التركيز إلى مصادر الطاقة النظيفة. وتعد أبوظبي من رواد تبني التغيير الإيجابي لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة على الرغم من كونها تعد اقتصاداً يعتمد على النفط والغاز. إن التنويع في مصادر الطاقة؛ يعني تنويع اقتصاد الإمارة.

وأضاف: قامت منظمة الأمم المتحدة بتطوير منهجية؛ لتحقيق الاستدامة عبر أهداف التنمية المستدامة. ويلقي الهدف رقم 7 «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» الضوء على ضرورة حصول الجميع على طاقة من مصادر موثوقة ومستدامة بأسعار تنافسية تلبي مختلف الاحتياجات التنموية.

وتطرق إلى إطلاق «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، التي تستهدف مزيجاً من الطاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة؛ لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات، واستشراف مستقبل الطاقة. كما أطلع الجمهور على بعض من مشاريع أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة.