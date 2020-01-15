واشنطن تزيل بكين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع إن الصين تعهدت بشراء سلع مُصنعة بقيمة إضافية نحو 80 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين، علاوة على أكثر من 50 مليار دولار إضافية من إمدادات الطاقة، بموجب اتفاق تجاري سيجري توقيعه مع بكين اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر الذي جرت إحاطته بالاتفاق التجاري أن بكين ستزيد أيضاً مشتريات الخدمات الأمريكية بنحو 35 مليار دولار خلال نفس العامين، لتدعم قطاعاً يتمتع بفائض تجاري نادر مع الصين.

ويدعو اتفاق المرحلة واحد إلى أن ترفع الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بنحو 32 مليار دولار خلال عامين، أو قرابة 16 مليار دولار سنوياً.

وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأمريكية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار، وهو الهدف السنوي الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأزالت الولايات المتحدة الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونجرس، إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت، وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.

وفي أغسطس الفائت، سمحت السلطات الصينية لعملتها الوطنية بأن يهبط سعرها إلى ما يزيد على 7 يوان للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقد من الزمان، مما أدّى إلى خضّة في أسواق الأسهم، وأجّج غضب ترامب.

وقالت وزارة الخزانة في تقريرها نصف السنوي، إنّه «خلال الصيف، اتّخذت الصين خطوات ملموسة لتخفيض قيمة عملتها»، مما جعل سعر اليوان ينخفض «إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 11 عاماً».

لكنّ الصين عزّزت مؤخّراً قيمة عملتها لتصبح 6,93 يوان للدولار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان، إنّ «الصين تعهّدت التزامات موجبة التنفيذ بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لأغراض تنافسية، وبعدم تحديد سعر الصرف الخاص بها لأغراض تنافسية».

غير أنّ هذا الالتزام ليس جديداً؛ إذ سبق لبكين أن تعهّدت بالقيام بالأمر نفسه، بصفتها عضواً في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصاديات في العالم.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرت في بكين الثلاثاء أنّ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8,5% إلى 296 مليار دولار.

وبعدما سجّل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018 فائضاً قياسياً لصالح بكين بلغ 323,3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض إلى 259,8 مليار دولار في العام الفائت، حين تبادل البلدان رسوماً جمركية عقابية، في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويأتي إعلان إدارة الجمارك الصينية عن هذه البيانات عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ عامين.

وفي ديسمبر/‏‏ كانون الأول بلغت قيمة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة حوالي 23,2 مليار دولار، بانخفاض يناهز ستة في المئة تقريباً، بالمقارنة مع مستواه في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني (24,6 مليار دولار). وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء مع ترقب مستثمرين توقيع هدنة تجارية أولية تنهي نزاع الرسوم الجمركية المطول بين الولايات المتحدة والصين، في حين تحول الاهتمام أيضاً لموسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام الماضي.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.2% ليسجل تراجعاً لليوم الثالث على التوالي، كما تراجعت مؤشرات «داكس» و«كام» و«فوتشي» بنسب طفيفة أقرب للاستقرار، في حين سجل قطاع أسهم الكيماويات الأوروبي أسوأ أداء وفقد نحو 0.8%.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم اليابان لتسجل أعلى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع الثلاثاء مع استئناف التداولات في الأسواق عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة ومؤشرات على نوايا حسنة بين بكين وواشنطن ما يدعم الأصول مرتفعة المخاطر قبل التوقيع المرتقب على اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.7 في المئة مسجلاً 24025.17 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 ديسمبر/‏‏كانون الأول، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة ليصل إلى 1740.53 نقطة وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

ونزل الين لأقل مستوى في نحو ثمانية أشهر مقابل الدولار عند 110.22 ين، مما قدم الدعم لصادرات اليابان إذ إن ضعف العملة المحلية يعزز أرباح الشركات عند تحويلها، بينما صعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو/‏‏تموز.

وارتفعت أسهم شركات التصدير القيادية المدرجة في طوكيو سوني 2.5% وباناسونيك 1.7% وطوكيو إلكترون 1.9%.

كما كان من بين الرابحين، سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 3.5% وسهم وفاست للتجزئة الذي زاد 2.2%. (وكالات)