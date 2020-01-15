4188 شركة سياحية بدبي بزيادة 15% خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

ارتفع عدد الشركات السياحية في دبي بنهاية العام الماضي 2019 بنسبة 15% ليصل إلى 4188 رخصة، مقارنة مع 3585 رخصة بنهاية العام 2018، وذلك في إشارة إلى تزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

ساهم النمو المتزايد الذي يشهده قطاعا السياحية والسفر في دبي في زيادة جاذبية القطاع بالنسبة للشركات، حيث أشارت بيانات رسمية إلى أن عدد الشركات السياحية الجديدة التي دخلت السوق خلال العام 2019 ارتفع بنسبة 165%.

وبحسب إحصائيات صادرة عن «اقتصادية دبي»، بلغ عدد الرخص السياحية الجديدة في دبي خلال العام 2019 نحو 613 رخصة، مقارنة مع 231 رخصة سياحية جديدة خلال العام 2018، أي بزيادة نسبتها نحو 165%، الأمر الذي يؤكد تسارع افتتاح الشركات السياحية في المدينة، للاستفادة من نمو وتطور قطاع الضيافة في دبي، لاسيما أن القطاع على أبواب مرحلة جديدة من الازدهار بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.

وتظهر الإحصائيات، زيادة مستمرة في أعداد الشركات السياحية الجديدة في دبي من حيث عدد الرخص السياحية الجديدة خلال 10 سنوات، حيث بلغ عدد الرخص السياحية الجديدة خلال العام 2009 نحو 115 رخصة، ليرتفع إلى 133 رخصة في 2010، كما واصلت ارتفاعها إلى 137 رخصة جديدة في العام 2011، ثم قفز عدد الرخص الجديدة إلى 215 رخصة في العام 2012، ثم تراجع إلى 214 رخصة في 2013.

وشهد العام 2014، قفزة في عدد الرخص السياحية الجديدة إلى 247 رخصة، ثم 252 رخصة في العام 2015، لتسجل 211 رخصة في 2016، ثم 170 رخصة في العام 2017، ثم 231 رخصة في 2018 و613 رخصة في 2019.

وقال مصدر في قطاع السياحة والسفر أن دبي شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في أعداد الشركات التي تقدم خدمات في قطاع السياحة وخاصة في تلك القطاعات الجديدة نسبياً مثل شركات «بيوت العطلات»، إضافة إلى الشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة.

وأضاف أن «دبي للسياحة» أطلقت حزمة من المبادرات الرامية لدعم القطاع السياحي، من بينها رد قيمة الضمان البنكي للشركات السياحية، حيث ألزم الإجراء السابق شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، بتقديم ضمان بنكي تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الإجراء، ساهم في استقطاب شركات جديدة وخاصة مع تسهيل الإجراءات المتبعة، مما انعكس على نسب نمو الرخص السياحية الجديدة بين عامي 2018 و 2019.

وأوضح أن القطاع السياحي يشهد نمواً مستمراً رغم زيادة المنافسة بين شركات السياحة التقليدية ومواقع الحجوزات عبر الإنترنت ومواقع المقارنات أيضاً، إلا أنه من المتوقع أن يدخل القطاع ضمن مرحلة نمو قوية خلال العام 2020، وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.

وبحسب تقرير «اقتصادية دبي»، من المتوقع أن يساهم «إكسبو 2020 دبي» بأكثر من 94.4 ألف وظيفة بدوام كامل، من بينها 51.1 ألف وظيفة (54% من إجمالي الوظائف) في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم.